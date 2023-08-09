В 15 природных локациях Красноярского края снимут серию детективного сериала

Съемки будут проходить с 16 по 21 августа

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Серию детективного сериала "Невский" по заказу НТВ снимут в 15 природных и исторических местах на юге Красноярского края. Об этом ТАСС в среду сообщили в краевом государственном автономном учреждении культуры "Енисей кино".

"С 16 по 21 августа 2023 года в Красноярском крае при организационной поддержке кинокомпании "Сибирь Триикс Медиа" и КГАУК "Енисей кино" пройдут съемки <…> детективного сериала "Невский", производством которого занимается кинокомпания "Триикс Медиа" по заказу "НТВ". <…> Съемки детектива состоятся на более чем 15 локациях юга Красноярского края: в Саянах, в Предгорье Саян, на набережной Минусинска и другие", - сообщили в "Енисей кино".

По данным "Енисей кино", съемки пройдут в том числе в природном парке "Ергаки" и в городе Минусинске. "В кадры сериала попадет масштабное празднование 200-летие города в том числе и знаменитый праздник День минусинского помидора", - пояснили в "Енисей кино".

В составе съемочной группы из Санкт-Петербурга приезжает 30 человек. Более 15 актеров разных планов будут из Красноярска и Минусинска.

Премьера первого сезона сериала "Невский" прошла в 2016 году. Всего в эфир НТВ вышли шесть сезонов. На экраны 7 сезон "Невского" выйдет весной 2024 года.

В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон "О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае". В январе 2023 года состоялся премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.