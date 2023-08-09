Запашный допускает возможность постановки "Чебурашки" в Большом Московском цирке

По словам генерального директора площадки, предложение от представителей бренда ему не поступало, но он открыт к сотрудничеству

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный в беседе с ТАСС рассказал, что готов рассмотреть вопрос о постановке цирковой программы "Чебурашка", если ему поступит такое предложение.

"Никакой инициативы о постановке шоу с участием Чебурашки у нас в цирке от тех, кто уже работает с брендом "Чебурашка", нам не поступало. Сам в эту сторону не думал. Если кто-то из тех, кто работает с этим брендом, к нам придет с идеей поставить такую цирковую программу, мы с удовольствием", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что фильм "Чебурашка" действительно "создал конкуренцию сильным мировым брендам".

По мнению Запашного, важно "не переборщить" с Чебурашкой. "Нужно быть аккуратным. Если он [Чебурашка] будет звучать из каждого утюга, то быстро надоест", - заключил он.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).