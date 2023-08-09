Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Ей было 97 лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева.

"Вера Кузьминична скончалась", - сказал собеседник агентства. Место и дата прощания будут известны позднее.

Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года. С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.