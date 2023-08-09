9 августа, 06:21,
обновлено 9 августа, 06:51

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Вера Васильева
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ей было 97 лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева.

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"Вера Кузьминична скончалась", - сказал собеседник агентства. Место и дата прощания будут известны позднее.

Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года. С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.  

Теги:
Россия
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