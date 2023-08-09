Россияне назвали самые разочаровывающие финалы экранизаций

Топ возглавили "Игра престолов" и "Ночной дозор"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сериал телеканала HBO "Игра престолов" и фильм Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" стали экранизациями, финалами которых российские читатели недовольны больше всего. Об этом говорится в исследовании книжного сервиса "Литрес" к всемирному Дню книголюбов, с которым ознакомился ТАСС.

Рейтинг экранизаций зарубежных книг, финал которых пользователи чаще всего хотели бы изменить, возглавил сериал "Игра престолов", созданный Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Уайссом на основе цикла романов "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Мартина. Его концовкой недовольны 32% читателей. Второе место у финала экранизации "Анны Карениной" британского режиссера Джо Райта (14,6%), третье - у фильма "Я легенда" (14%), снятого по мотивам научно-фантастического романа американского писателя Ричарда Мэтисона. Замыкают топ-5 финалы сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом (13%) и серия фильмов о "Гарри Поттере" (12,5%).

В топе отечественных фильмов первое место у одноименной киноадаптации романа Сергея Лукьяненко "Ночной дозор", за него проголосовали 20% пользователей. На второй строке еще одна картина с Константином Хабенским в главной роли - фильм "Географ глобус пропил" (16%) по мотивам книги Алексея Иванова. На третьем месте "А зори здесь тихие..." (15,6%) - российская военная драма режиссера Рената Давлетьярова, экранизация книги Бориса Васильева. Следом идут основанный на повести Николая Гоголя "Вий" детектив Егора Баранова "Гоголь. Вий" (15%) и фильм "Похороните меня за плинтусом" (14,5%) по автобиографической повести Павла Санаева.

Согласно исследованию "Литрес", 90% респондентов когда-либо испытывали негативные чувства по поводу того, как завершился любимый фильм или сериал по мотивам произведений. Основными причинами читатели назвали "своевольную интерпретацию и противоречие оригинальной истории" (57%), "чувство недосказанности и плохо переданную атмосферу" (36%) и "трагичную развязку, даже если она совпадает с первоисточником" (30%).

Опрос проводился в августе 2023 года, в нем приняли участие свыше 800 человек старше 16 лет из разных городов России. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе. В качестве ответов на вопрос про концовки, которые пользователи хотели бы изменить, им были предложены известные российские и зарубежные киноадаптации XX века.