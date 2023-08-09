В Екатеринбурге пройдет фестиваль "ВИЗ.00"

На мероприятии планируют собрать представителей российских креативных кластеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль "ВИЗ.00", который пройдет 12 августа на Верх-Исетском пруду в центре Екатеринбурга к юбилею города, соберет представителей креативных кластеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Свердловской области для дискуссии о работе таких центров. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сооснователь объединения "Вода и Завод" Алексей Шахов.

"Будет public-talk с представителями кластеров со всей России. Будут представители "Севкабель Порт" из Санкт-Петербурга, представители "Конторы Пароходства" из Тюмени, будут представители кластера в Сысерти ["На заводе"]", - рассказал он. Руководитель и сооснователь объединения "Вода и Завод" Михаил Вербицкий уточнил, что также выступят представители центра "Хлебзавод" из Москвы и екатеринбургского объединения "Вода и Завод".

Кроме того, в рамках культурной программы фестиваля впервые в Екатеринбург приедет группа "Artemiev", основанная экс-солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым. В планах также выступление групп "Brama", "Стая", "Blues Bastards" и других музыкантов. "Делаем привозы тех, кого достаточно редко можно услышать в Екатеринбурге", - рассказал о выборе артистов Шахов, уточнив также, что на фестиваль приедет, в том числе, музыкальный продюсер Мойш Соловей.

Помимо этого, здесь пройдет дискуссия рестораторов и фестиваль клубники. "Будем делать интересные блюда из клубники", - пояснил Вербицкий.

В том числе на площадке пройдет ярмарка одежды, украшений и парфюмерии. Также здесь можно будет приобрести автографы артистов, выступавших в екатеринбургском "Телеклубе".

"Фестиваль пройдет в том месте, которое исторически было сердцем города, что тоже связывает это событие с 300-летием Екатеринбурга", - отметила заместитель начальника управления культуры администрации города Любовь Бондаренко.

О юбилее Екатеринбурга

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исети был осуществлен пробный пуск ковочных молотов. Власти Екатеринбурга ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.