"Театр стал моим магнитом". Вера Васильева — актриса, которая "жила вечным"

Советская и российская актриса Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. На ее счету в общей сложности около 100 работ в театре и кино. Еще в юности она дала клятву работать на сцене

Вера Васильева была народной артисткой СССР и после ухода из жизни Юлии Борисовой считалась самой пожилой артисткой, носящей это звание. Она подарила зрителям образы Анастасии Гусенковой в фильме "Сказание о земле Сибирской", Ольги Степановой в "Свадьбе с приданым", Веры Семеновны в картине "Выйти замуж за капитана", Маргариты Знаменской в цикле "Следствие ведут ЗнаТоКи". Это на киноэкранах. А в театре одной из самых запоминающихся стала ее графиня Альмавива в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (Театр сатиры).

Актриса родилась 30 сентября 1925 года в Москве, но в детстве много времени проводила в деревне в Калининской (ныне Тверской) области, откуда родом был ее отец. "Время-то тогда было голодное, живя на земле, легче было прокормиться, поэтому мамина семья переехала в сельскую местность", — рассказывала Васильева в одном из своих интервью. Она любила деревню, где все лето бегала босиком. Но мама мечтала вернуться в город, и семья переехала в столицу.

Первый раз Вера Васильева переступила порог театра благодаря соседке, которая пригласила ее на оперу "Царская невеста". "Я вышла из театра потрясенная и завороженная. Дома завернула край скатерти и пыталась сделать что-то похожее на кулисы, на театрик. Залезла под стол и запела арию своего сочинения. Представляла себя царской невестой. Театр стал моим магнитом, я искала малейшую возможность, чтобы туда сходить", — говорила Васильева.

Она рассказывала, что после одного из спектаклей дала с подружкой клятву стать артисткой. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. С этого года она служила в Московском академическом театре сатиры.

Сначала кино

Но творческая жизнь Васильевой началась не на сцене, а на экране. Еще студенткой театрального училища она снялась в картине Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской", получила Сталинскую премию и прославилась на всю страну.

"Поначалу я не была представлена к награде, — вспоминала актриса. — Однако Сталин, который всегда смотрел все фильмы, будто бы спросил: "Где нашли эту прелесть?" Ему ответили, что Васильева всего лишь студентка третьего курса. А он якобы сказал: "Она хорошо сыграла, надо и ей премию дать". Меня мгновенно включили в списки, и я оказалась в числе лауреатов. Не знаю, насколько это правда, но мне так рассказывали".

Вскоре она сыграла главную героиню в "Свадьбе с приданым" и вновь была удостоена Сталинской премии. Так в 25 лет Вера Васильева имела уже две правительственные награды. Всего ее фильмография насчитывает более 40 картин. В их числе — "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", "Похождения зубного врача".

В театр после окончания училища она пришла уже известной актрисой. В Московский театр сатиры Вера Васильева поступила 27 марта 1948 года и была зачислена в труппу на должность актрисы 2-й категории. "Впрочем, сатиру я никогда не любила и даже не понимала ее, — признавалась Васильева ТАСС. — Я была полна сентиментальных романов и мечтала о Ларисе из "Бесприданницы".

В театре актриса сыграла свыше 60 ролей. Многие роли вошли в историю отечественного искусства. Это и Ольга из "Свадьбы с приданым", и графиня Розина в "Женитьбе Фигаро", и Вышневская в "Доходном месте", и Анна Андреевна в "Ревизоре", и Домна Платоновна в "Воительнице".

О работе над одним из своих последних спектаклей "Роковое влечение" она отзывалась как о большой и трудной. "Играю на каблуках, туфли меняю, переодеваюсь по ходу пьесы с десяток раз. Но такой спектакль — это лучший подарок к юбилею. Вообще, на старости лет, где-то после 70, мне посчастливилось сыграть такие роли, о которых я мечтала в молодости", — признавалась актриса в свой 90-летний юбилей.

"Таких не бывает, не было и, наверное, никогда больше не будет"

Однако случались времена в ее жизни, когда она годами не получала ролей в своем театре и играла в провинции. "Десять лет играла Раневскую в Твери, двенадцать — "Без вины виноватые" в Орле, — говорила актриса. — А еще была "Блажь" — в Новом драматическом театре в Москве и "Странная миссис Сэвидж" в Театре кукол Образцова. Только это меня и питало по-настоящему".

В последние годы, несмотря на возраст, Васильева все же выходила на сцену. В ноябре 2022 года она участвовала в вечере памяти народного артиста СССР Анатолия Папанова, а в начале 2023 года — в постановке "Староновогодний кабачок. Праздничная феерия в специальной шоу-программе от Театра сатиры". "Жить хочется в любом возрасте, — признавалась народная артистка, — и мечтать о новых ролях тоже".

Васильева тепло отзывалась о своих коллегах по театру, была счастлива играть вместе с Андреем Мироновым, отмечала остроумие Александра Ширвиндта, а Ольгу Аросеву называла своим рыцарем. "Она была удивительной. Таких не бывает, не было и, наверное, никогда больше не будет, — сказала о ней ТАСС советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова. — Не наверное, а точно, потому что она настолько была добра своим талантом, своей душой, сердцем. Она настолько жила вечным, она не жила бытом, сплетнями, чепухой. Она была великой актрисой и великой женщиной, что самое главное".

Ольга Свистунова, Оксана Арефьева