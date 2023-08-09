"Ночь кино" пройдет с 26 на 27 августа

Участников акции ждут лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы фильмов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в 2023 году с 26 на 27 августа, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Ночь кино" пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. В этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Вас ждут лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. А также тематические викторины и концерты", - написала она в своем официальном телеграм-канале.

Минкультуры проведет акцию совместно с Фондом кино накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа. По всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин 2023 года - "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка.

"Ежегодно к акции присоединяются сотни тысяч людей по всей стране. Рада, что интерес к проекту только растет, в том числе благодаря новым учреждениям-участникам", - добавила министр культуры.