Фестиваль "Русское поле" пройдет в Москве 19 и 20 августа

Главными темами фестиваля станут традиционные ценности и патриотизм российского общества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоится в Москве на территории музея-заповедника "Коломенское" в 12-й раз. В этом году крупнейшее фольклорное мероприятие страны впервые станет двухдневным, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Фестиваль "Русское поле" прочно занял особое место в сердцах московской публики, и мы с гордостью наблюдаем за постоянным ростом его популярности. В этом году мы приняли решение сделать это уникальное фольклорное мероприятие двухдневным, чтобы расширить его границы, сделать еще более доступным для еще большего числа посетителей и предложить им еще более насыщенную программу. За 12 лет фестиваль "Русское поле" стал не только символом национального единства и патриотизма, но и важной платформой для сохранения и продвижения нашего богатого духовного наследия", - сказал Сучков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

По его словам, дополнительный день позволит принять гораздо больше участников, творческих коллективов, ремесленников, дизайнеров со всей страны, "которые с любовью хранят и передают традиции русского народа". "Мы приглашаем всех жителей и гостей столицы присоединиться к этому замечательному событию, чтобы вместе ближе узнать и прославить нашу уникальную культуру", - добавил глава департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы.

Фестиваль пройдет 19 и 20 августа. Ожидается, что в нем примут участие более полутора тысяч представителей из 66 российских регионов, а также из Беларуси и Узбекистана. Главными темами предстоящего фестиваля станут традиционные ценности и патриотизм российского общества.

"Мероприятие также посвятят Году педагога и наставника и Году русского языка как языка межнационального общения. На территории фестиваля будут работать 10 тематических площадок, на каждой из которых в течение двух дней гостей ждут интересные развлекательные и образовательные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.