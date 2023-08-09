Продюсерский центр конкурса "Нашествие: молодые ветра" откроют для поддержки музыкантов

Центр организует 17 августа гала-концерт на фестивале "Таврида-арт" в Крыму, где выступят победители конкурса

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Продюсерский центр и онлайн-радиостанция "Молодые ветра", которые будут помогать продвигаться в том числе победителям музыкального молодежного конкурса "Нашествие: молодые ветра", откроют в Москве. Об этом сообщили организаторы конкурса в ходе пресс-конференции, которая прошла на площадке информационного агентства "Национальная служба новостей".

"Объявляем о создании продюсерского центра "Молодые ветра", потому что это целая индустрия, целая система, у которой появились собственные исполнители, концерты и площадки. Это большая работа, которая должна продолжиться дальше", - сказал певец, сопредседатель жюри конкурса "Нашествие: молодые ветра" Денис Майданов.

Он добавил, продюсерский центр организует 17 августа гала-концерт на фестивале "Таврида-арт" в Крыму, где выступят победители конкурса "Нашествие: молодые ветра", а в качестве хедлайнера - группа "7Б".

По словам программного директора радиостанции "Наше радио", председателя жюри конкурса Игоря Панькова, также принято решение об открытии онлайн-радиостанции "Молодые ветра". "Мы будем надеяться, что самые лучшие, как и в финале нашего конкурса, молодые артисты будут звучать в эфире радиостанции, мы все для этого сделаем", - сказал Паньков, добавив, что первыми группами, звучащими на онлайн-радиостанции, станут победители конкурса.

Что касается конкурса "Нашествие: молодые ветра", организаторы объявили о гастрольном туре финалистов по всем восьми федеральным округам, также их песни прозвучат в хит-параде "Чартова дюжина". Кроме этого, ожидается, что конкурс расширится для большинства музыкальных жанров. "Я за то, чтобы конкурс "Нашествие: молодые ветра" стал экосистемой, которая сможет "обновить кровь" во многих жанрах, и чтобы в следующем и последующем году появились "Молодые ветра - шансон" и "Молодые ветра - фолк", - отметил Майданов, подчеркнув, что в будущем конкурс может быть и для поп-музыки, и для исполнителей в жанре хип-хоп.

5 августа в московском клубе "Урбан" прошел финальный гала-концерт конкурса "Нашествие: молодые ветра". Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и "Кроу" из 44 финалистов.