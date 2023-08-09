Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой

Глава государства отметил, что миллионы людей восхищались талантом и мудростью актрисы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Васильевой в связи с ее смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни.

"Вера Васильева - подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что смерть актрисы - большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет.