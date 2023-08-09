На побережье Азовского моря пройдет фестиваль "Большой Донбасс - 2023"

Мероприятие запланировали с 7 по 10 сентября

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль авторской патриотической песни "Большой Донбасс - 2023" пройдет с 7 по 10 сентября на курорте "Казачий берег" на Азовском море. Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля Алексей Витаков.

"Мы поговорили и решили, что нужно возродить большое такое мероприятие. <…> Мы всех приглашаем с 7 по 10 сентября на берег гостеприимного Азовского моря, на курорт "Казачий берег", - сказал он на пресс-конференции, посвященной фестивалю патриотической авторской песни "Большой Донбасс - 2023".

По словам Витакова, на первом этапе отбора, онлайн-конкурсе, пришло более 400 заявок на участие. Из них жюри отобраны 30 участников, которые выступят на очном отборочном туре в рамках самого фестиваля. Затем финалисты примут участие в большом гала-концерте.

Кроме того, организаторы отметили широкую географию конкурса. "У нас уже <…> есть статус международного, потому что заявки есть из Белоруссии, но вообще география действительно от Калининграда до Владивостока", - подчеркнул Витаков.

Помимо этого, в рамках программы планируется проведение мастер-классов, лекций, творческих встреч с членами жюри. Так, организаторы сообщили, что проведут пять больших мастер-классов: по обучению игре на гитаре, по работе с различными электронными музыкальными приборами, по стихосложению совместно с партнером фестиваля порталом "Стихи.ру", по вокалу и по работе ансамблей и дуэтов.

Патриотическое направление мероприятия, по словам председателя оргкомитета фестиваля, связано с поддержкой жителей Донбасса и популяризацией русского языка через песни. Директор фестиваля "Большой Донбасс" Станислав Селиванов рассказал, что у организаторов уже появились некоторые идеи по дальнейшему развитию фестиваля, как, например, автопробег. По его словам, команда подготовила план развития на ближайшие три года.

О фестивале

Впервые фестиваль "Большой Донбасс" провели в 1977 году.

Наиболее активным в жизни фестиваля "Большой Донбасс" стал период с 2001 по 2004 год. В это время фестиваль организовывался силами самих авторов-исполнителей. После почти 20-летнего перерыва было принято решение о возрождении фестиваля. Инициатива о его проведении была одобрена Президентским фондом культурных инициатив.