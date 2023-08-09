В Кирилло-Белозерском музее выставят редкие книги из коллекции старопечатных изданий

Издания отреставрировали в Суздальском филиале Санкт-Петербургского государственного института культуры и вернули в музей для исследований

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Редкие книги XVIII-XIX веков из коллекции старопечатных изданий Кирилло-Белозерского музея-заповедника отреставрировали и вернули в музей для исследований и представления широкой общественности. Об этом сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Очередная партия из восьми книг кириллической и гражданской печати XVIII-XIX веков вернулась в музей после реставрации в Суздальском филиале Санкт-Петербургского государственного института культуры. Теперь памятники, имевшие значительные утраты, деформации и загрязнения, восстановлены и готовы для исследования и экспонирования", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, реставрация проводилась под руководством преподавателей Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры и художника-реставратора первой категории Владимира Мымрина. В ходе работы были проведены визуальные и лабораторные исследования книжных памятников, обеспыливание, демонтаж, промывка листового материала, восполнение утрат, подклейки разрывов, изготовление и монтаж переплетных крышек, реставрация фрагментов оригинального покрытия переплетов и дублирование их на новое покрытие, а также - фотофиксация до и после реставрации. В некоторых случаях проводилось закрепление печатей, записей, применялась химическая обработка.

Пометки истории

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь музея-заповедника Мария Хаустова, в числе отреставрированных книг - "Словарь юридической, или Свод российских узаконений, по азбучному порядку для практическаго употребления Императорскаго Московскаго университета в Юридическом факультете" / Сочиненный Ф. Лангансом" 1788 года, "Словарь юридический, или Свод российских узаконений, времянных учреждений, суда и расправы" М. Д. Чулкова (Ч. 2) 1792 года, "Сокращение всеобщей истории" П. А. Наумова 1807 года. Эти издания - первые в очереди на научные исследования. Во всех книгах благодаря реставрации сохранены все пометки, которые наносили в свое время в разных монастырях - Горицком, Кирилло-Белозерском, Кирилловском духовном правлении (дореволюционное учреждение в Кириллове). Эти пометки и записи на полях книг и будут в ближайшее время изучать исследователи.

Отреставрированные издания сейчас находятся в фонде старопечатных книг и занимают особое место в специальном хранилище. По словам хранителя фондов музея Альбины Смирновой, здесь постоянно поддерживается идеальный для сохранности книг температурно-влажностный режим: около 50% влажности и около 18 градусов тепла. Показатели ежедневно отслеживаются и удерживаются в норме.

Коллекция книг музея насчитывает около 4 000 рукописных и печатных памятников. Самая древняя книга в старопечатной коллекции датируется XVI веком. В Музее фресок Дионисия (филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника, размещается в архитектурном ансамбле памятников Ферапонтова монастыря XV-XIX веков в селе Ферапонтове) есть уникальное издание 1500 года, книга на старонемецком языке - инкунабула, одна из редчайших книг, изданных в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года.