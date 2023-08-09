В Орловском драмтеатре покажут аксессуары из спектаклей Веры Васильевой

Актриса играла в трех постановках на сцене в Орле в период с 1989 по 1999 год

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Аксессуары из спектаклей Веры Васильевой покажут в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева в память об актрисе, которая умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Васильева в период с 1989 по 1999 год играла в трех постановках на сцене в Орле, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сейчас мы начали формировать небольшой уголок памяти Васильевой. Мы уже начали подбирать объекты, которые там разместим. Он расположится на небольшой территории, но зато мы постараемся показать ценные вещи, которые связали Васильеву с нашим театром", - сказали в пресс-службе, добавив, что память о Васильевой уже увековечена на мемориальной доске в музее театра.

В уголке памяти Васильевой планируется разместить костюмы, в которых актриса выступала на сцене театра, а также альбомы фотографий с ней. "В музее театра у нас есть костюм Васильевой, в котором она сыграла роль Филумены, также у нас сохранилась шляпка, в которой она играла Кручинину", - отметили в пресс-службе.

Васильева посвятила Орловскому драмтеатру более десяти лет. Первый спектакль с ее участием был поставлен в 1989 году, она сыграла роль Домны Платоновны в спектакле "Воительница" по пьесе Н. Лескова. Во втором спектакле, премьера которого состоялась в январе 1991 года, она играла роль Кручининой в спектакле "Без вины виноватые" А. Островского. Также она исполнила главную роль в спектакле "Филумена Мартурано" Эдуардо Де Филиппо, премьера состоялась в январе 1999 года.

В пресс-службе также отметили, что Васильеву всегда тепло принимали в Орле, и она хорошо отзывалась о городе. "Говорила, что летит к нам, как на крыльях. Она отлично взаимодействовала со всеми актерами и была с ними на дружеской ноге, многие продолжили с ней общаться и в 2000-х годах. Это был родной нашему коллективу человек", - резюмировал собеседник агентства.

Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне - Российский институт театрального искусства ГИТИС). С 1948 по 2023 год Васильева являлась актрисой Московского академического театра сатиры. В 1986 году получила звание народной артистки СССР, также она была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2020, 2010, 2000), является лауреатом Сталинской премии I и III степеней (1948, 1951).