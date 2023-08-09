Исторический фестиваль в Ивангородской крепости посвятят славянским былинам и сказкам

Тематикой мероприятия станет сказочная реконструкция битвы богатырей против Кощея и его армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Традиционный семейный фестиваль исторической реконструкции в Ивангородской крепости на границе с Эстонией пройдет в 2023 году 12 августа, его посвятят славянским былинам и сказкам. Дизайнерское оформление фестиваля выдержат в стилистике художника Ивана Билибина - автора знакомых многим с детства иллюстраций к русским народным сказкам, сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель директора Музейного агентства Ленобласти Анна Потапова.

"В ближайшую субботу, 12 августа на территории музея-крепости Ивангорода пройдет наш традиционный фестиваль, который проходит с 2013 года. В этом году наши партнеры, региональная общественная организация "Территория" рассказали, что они вдохновляются творчеством Ивана Билибина - удивительного иллюстратора былин и сказок. И мы решили посвятить фестиваль 2023 года былинам, сказкам, сказаниям и богатырям", - рассказала Анна Потапова.

Изначально исторический фестиваль в Ивангороде проходил силами реконструкторов, и в его основе лежали средневековые рыцарские турниры. Со временем формат фестиваля изменился - он стал более семейным и интерактивным, предлагая большое разнообразие тематических активностей для взрослых и детей.

В 2023 году фестиваль будет разворачиваться вокруг сказочной реконструкции битвы богатырей против Кощея и его армии. Вокруг этого мероприятия все желающие смогут принять участие в ремесленных мастер-классах, изготовляя керамику или упражняясь в средневековой русской письменности, послушать выступления ансамблей с классической музыкой Римского-Корсакова и народными песнями или поупражняться в стрельбе из лука.

Объединяющим для всех станет фестиваль воздушных змеев - каждому участнику предложат расписать в определенной манере одного из них, а вечером запустить его вместе со всеми в небо. При этом роспись змеев и многие другие активности также будут выдерживаться в художественном стиле Ивана Билибина и его оформлении русских народных сказок.

Мероприятие продлится с 11:00 до 18:00 на территории крепости. Поскольку Ивангород - это приграничный город напротив эстонской Нарвы, для того, чтобы попасть на фестиваль, нужно соблюсти несколько простых условий - приобрести билет на фестиваль онлайн или в кассе рядом с городом и взять с собой паспорт. Добраться до Ивангородской крепости из Петербурга можно на междугородних автобусах или на личном транспорте.

О Билибине

Иван Билибин (1876-1942) - русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, один из участников объединения "Мир искусства". Известность ему принесли многочисленные издания русских сказок и былин, для которых художник создавал иллюстрации в собственном стиле, которые для многих поколений визуализировали народные мифы и сказания. Многие оригиналы работ Билибина выставлены в музее в Ивангороде.