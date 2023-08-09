В Петербурге представили ретроспективу курсантских погон к 80-летию суворовских училищ

Посетители выставки "Внуки Суворова" смогут увидеть архивные фотографии из училищ, предметы обмундирования курсантов и личные вещи одного из знаменитых выпускников - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. А. Джанибекова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей А. В. Суворова в Петербурге открыл выставку "Внуки Суворова", которая посвящена 80-летию основания суворовских училищ. Как рассказал ТАСС заместитель директора музея и куратор выставки Александр Лукирский, на выставке впервые в полном объеме представлена вся ретроспектива погон суворовцев.

"Наверно, впервые в таком объеме представлена вся ретроспектива погон этих военно-учебных заведений. Нам удалось собрать эту выставку не только благодаря нашим собственным фондам, но также при участии наших друзей-коллекционеров, которые предоставили очень ценные экспонаты", - рассказал Лукирский.

Посетители выставки смогут увидеть жетоны и знаки Суворовского кадетского корпуса в Варшаве, суворовских училищ Советского Союза, Российской Федерации, Белоруссии, Приднестровья, архивные фотографии из этих училищ, предметы обмундирования курсантов и многое другое. Среди экспонатов, заслуживающих особого внимания, есть также личные вещи (гимнастерка и кадетский знак) одного из знаменитых выпускников - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. А. Джанибекова.

В настоящее время в России существуют десять суворовских военных училищ Минобороны РФ - Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно-музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия - Алания), Тверское, Ульяновское, Уссурийское (Приморский край), а также шесть суворовских училищ Министерства внутренних дел РФ - Астраханское, Грозненское (Чечня), Елабужское (Татарстан), Новочеркасское (Ростовская область), Санкт-Петербургское, Читинское (Забайкальский край). За пределами РФ также работают Минское и Тираспольское суворовские училища. 1 сентября 2023 года еще одно училище будет открыто в Иркутске.

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова основан в Санкт-Петербурге в 1900 году, к столетней годовщине со дня смерти полководца. Сейчас в нем представлены более 100 тыс. артефактов, имеющих отношение к жизни и деятельности генералиссимуса.