Умерла актриса Ита Эвер, исполнившая роль мисс Марпл в фильме "Тайна "Черных дроздов"

Ей было 92 года

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Эстонская актриса театра и кино Ита Эвер (1931-2023) умерла в возрасте 92 лет. Она известна российскому зрителю как исполнительница роли мисс Марпл в фильме советского режиссера Вадима Дербенева "Тайна "Черных дроздов" (1983), поставленном по мотивам романа Агаты Кристи "Карман, полный ржи", сообщила газета Postimees.

Обозреватели газеты назвали Эвер "любимой актрисой нескольких поколений, которой восхищались благодаря многочисленным ролям в театре, кино и сериалах".

Эвер родилась в 1931 году в Пайде, ЭССР. В 1953 году окончила эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и присоединилась к труппе Эстонского драматического театра. Помимо роли мисс Марпл, она запомнилась советским и российским зрителям по фильму "Загадка Эндхауза" (1990) Вадима Дербенева и короткометражному мультфильму "Муфта, Полботинка и Моховая Борода" (1984) эстонского режиссера Аво Пайстика. На протяжении 70 лет актерской карьеры она исполнила более 150 ролей и стала почетным членом Союза актеров Эстонии.

На счету актрисы множество наград, в том числе звание заслуженного (1966) и народного артиста Эстонской ССР (1973). В 2001 году власти прибалтийской республики наградили ее государственным орденом Белой Звезды III степени, который вручается за достижения в сферах экономики, образования, науки, культуры, спорта и другой общественной деятельности.