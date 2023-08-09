В Ливане запретили фильм "Барби"

Министр культуры Мухаммед Муртада сообщил, что фильм противоречит нравственным идеалам страны

ТАСС, 9 августа. Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада вынес решение о запрете показа фильма "Барби" (Barbie, 2023) на территории республики по причине несоответствия демонстрируемых в нем ценностей нравственным ориентирам ливанского общества. Об этом сообщило национальное агентство Al Wataniya.

"После тщательного изучения стало ясно, что фильм "Барби" противоречит нравственным и религиозным ценностям и принципам, установленным в Ливане, так как пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность, - приводит его слова агентство. - Вместе с тем проповедует уродливую идею отказа от опеки отца, умаления и высмеивания роли матери, ставит под сомнение необходимость вступления в брак и создания семьи, а также показывает их как препятствие для саморазвития личности, особенно для женщин".

По мнению министра, возможный показ фильма имел бы наихудшие последствия для детей и молодежи Ливана. Мортада призвал принять все необходимые меры для его запрета на территории страны.

Официальный показ американской комедии "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии. Ранее газета The New York Times сообщала, что фильм смог заработать $1 млрд в прокате быстрее, чем другие фильмы компании Warner Bros. "Барби" удерживает первое место в США и Канаде третьи выходные подряд, общие сборы в этих странах составили 459 млн долларов.