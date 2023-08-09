Умер художник Джейми Рид, прославившийся оформлением обложек альбомов Sex Pistols

Ему было 76 лет

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британский художник Джейми Рид, наибольшую известность которому принесло оформление обложек альбомов английской панк-группы Sex Pistols, умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление галереи John Marchant Gallery в Брайтоне, в которой выставляются работы художника.

"С грустью мы сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида (16 января 1947 - 8 августа 2023). Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик. Он оставил в этом мире любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие", - отмечается в заявлении.

Рид родился в Лондоне и учился в художественных школах столичных районов Уимблдон и Кройдон. Во второй из них он познакомился с будущим менеджером Sex Pistols Малколмом Маклареном. Одной из его самых известных работ стала обложка к синглу God Save the Queen ("Боже, храни королеву") 1977 года - за основу коллажа была взята фотография королевы Елизаветы II.

Позже работы Рида выставлялись в самых крупных музеях современного искусства, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Хьюстоне.

Группа Sex Pistols, образованная в Лондоне в 1975 году, прославилась как музыкой, так и скандальным поведением, пренебрежительным отношением к британскому истеблишменту, что нашло отражение в ее песнях. Просуществовав всего около трех лет, коллектив оказал влияние на рок-музыку. Sex Pistols дали последний концерт 14 января 1978 года в оригинальном составе, однако начиная с 1996 года музыканты группы несколько раз воссоединялись и отправлялись в мировые концертные туры. В рамках одного из них в 2008 году они выступили в Москве.