В России выпустят спустя 25 лет финал комиксов про черепашек-ниндзя

Он выйдет эксклюзивно на русском языке

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Издательство из Томска Illusion Studios осенью 2023 года выпустит финал комиксов о приключениях черепашек-ниндзя "Вечная война", который не выпустили из-за закрытия проекта в США. Финал истории спустя более 25 лет выйдет эксклюзивно на русском языке, сообщает пресс-служба краудфандинговой платформы Boomstarter.ru.

"Мы выпускаем финал сюжета "Черепашек", который американские авторы анонсировали в 1990-е годы под названием "Вечная война", но так и не выпустили из-за снижения продаж. Финал будет опубликован впервые в мире и сразу на русском языке. До остановки работ над финалом авторы американского издательства успели отрисовать почти половину "Вечной войны", - приводятся в сообщении слова директора томского издательства Арсения Дубакова.

По просьбе томских издателей один из главных художников серии комиксов о "Черепашках" Крис Аллан предоставил неизданный финал комикса и дорисовал его. Также издатели заручились поддержкой сценариста серии Стива Мерфи и художника комикса Джима Лоусона, который нарисовал историю, дополняющую основной сюжет "Черепашек".

В пресс-службе уточнили, что перевод и подготовка к печати завершены. Выход комикса планируется осенью 2023 года. Будут выпущены заключительные книги, которые впервые выходят на русском, а также эксклюзивный финал. Эти книги не поступят в продажу в магазинах, они доступны по предзаказу на крауд-платформе.

Комиксы о "Черепашках" начали издаваться на русском в 1990-х годах. Тогда же сумбурно выпускавшаяся серия оборвалась, и лишь в 2018 году томское издательство Illusion Studios получило разрешение правообладателей на переиздание комикса в России от начала серии и до конца. Издательство выпускает комиксы о черепашках-ниндзя с 2014 года и специализируется на классических комиксах 1984-2009 годов.