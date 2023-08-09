Московский театр Олега Табакова представил в Херсонесе спектакль "Страсти по Бумбарашу"

Коллектив впервые вывез обновленную версию постановки

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова впервые вывез свою обновленную версию спектакля "Страсти по Бумбарашу", премьера прошла на открытой площадке государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках гастролей театра. В зрительном зале на 1,5 тысячи мест - аншлаг, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с невероятным волнением приехали на святую землю. Спасибо губернатору Севастополя и севастопольцам за невероятную поддержку и внимание к коллективу. Олег Табаков очень любил этот спектакль, 18 лет он шел в театре, потом был перерыв, и за год до своего ухода он попросил меня восстановить спектакль. И я сделал все возможное и труппа театра, и мы привезли сюда премьеру. Мы сделали много чудес и с нетерпением, волнуясь, ждем ваших впечатлений", - сказал перед началом показа режиссер спектакля и художественный руководитель театра Владимир Машков.

"Страсти по Бумбарашу" - это история молодого солдата Семена Бумбараша, который с фронта Первой мировой войны попал в войну гражданскую. В этом году спектакль отмечает свое 30-летие. В репертуаре театра он появился в 1993 году, а новая версия была поставлена в 2021 году. В обновленном спектакле играют разные поколения артистов театра - от народных и заслуженных до студентов Театральной школы Олега Табакова. Роль Бумбараша исполняет Севастьян Смышников, Варю играет Анастасия Тимушкова.

"Если 20 лет назад Бумбараш был такой герой, который не хочет ничего, и вызывал у нас улыбку, радость. И красные, которые появляются на сцене, вызывают смех. И белые... Сейчас же для меня фигура Семена Бумбараша - это отчасти мы все и отчасти - это очень страшная фигура, потому что фраза "ничего не знаю, моя хата с краю" приводит к тому, что и происходит сейчас. То, чем закончится спектакль, этот необратимый ход истории, который перемалывает миллионы людей, и это мольба богу: останови, господи...", - так охарактеризовал постановку на пресс-конференции перед началом гастролей Машков.

Подготовка к гастролям длилась год. Авторы песен Юлий Ким и Владимир Дашкевич дополнили постановку новыми музыкальными произведениями. Сцена и зрительный зал в Херсонесе существенно больше московских, поэтому для севастопольской постановки изготовлены специальные декорации. Кроме того, в зале установили два больших экрана, на них показали режиссерский монтаж. В спектакле задействованы 60 артистов, всего же на гастроли в Севастополь приехали 117 человек.

Показы спектакля "Страсти по Бумбарашу" пройдут также 10, 12 и 13 августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Театр Олега Табакова приезжал в Севастополь и в прошлом году, тогда труппа показала спектакль "Матросская Тишина".