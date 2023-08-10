В Москве пройдут гастроли Воронежского театра оперы и балета

Труппа представит четыре постановки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Воронежский государственный театр оперы и балета с 10 по 13 августа покажет четыре постановки на Летних балетных сезонах в Москве, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), на площадке которого пройдут выступления коллектива.

"Выступление в центре Москвы, в прекрасном Российском академическом молодежном театре - не только большая ответственность, но и достойное представление коллектива. Всегда приятно приезжать с классическим наследием, потому что это показатель уровня труппы и мастерства актеров", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета Александра Литягина.

Труппа приезжает на гастроли в столицу после пятилетнего перерыва. 10 августа зрители увидят постановку "Ромео и Джульетта" в редакции Михаила Лавровского. Балет "Дон Кихот" в редакции Андрея Меланьина будет представлен 11 августа под руководством главного дирижера Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликса Коробова.

Спектакли для детей покажут дважды в день 12 и 13 августа. 12 августа зрителям представят балет "Продавец игрушек". "На язык хореографии роман Виктора Добросоцкого перевел народный артист России, художественный руководитель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров", - сообщили в пресс-службе. Музыку написал Алексей Шелыгин. "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна труппа представит 13 августа. Это современная версия балета в авторской редакции Генриха Майорова.

Летние балетные сезоны проходят на сцене РАМТ с 1 июня по 29 августа.