9 августа, 21:49

Умер канадский певец и гитарист Робби Робертсон

EPA-EFE/ WARREN TODA
Робби Робертсон
© EPA-EFE/ WARREN TODA

Ему было 80 лет

ТАСС, 10 августа. Канадский гитарист и автор песен группы The Band Робби Робертсон умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера музыканта.

По его данным, Робертсон умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни в окружении родных и близких.

Робертсон много работал с певцом Бобом Диланом и режиссером Мартином Скорсезе. Он наиболее известен песнями, написанными для группы, в том числе The Weight, Up on Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down.

С 1980 года Робертсон также работал в качестве композитора и музыкального продюсера для нескольких фильмов, включая "Бешеный бык" (Raging Bull, 1980), "Король комедии" (The King of Comedy, 1982), "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009), "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013). 

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© Информационное агентство ТАСС
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