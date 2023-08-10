Музыку и эпосы народов Севера предложили включить в реестр этнокультурного достояния РФ

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Традиционные ремесла, музыкальное, танцевальное и эпическое наследие народов Арктики необходимо включить в федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

В августе правительство РФ утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В первую очередь, в реестр необходимо включить материалы о языках, традиционных ремеслах, устном народном творчестве народов Севера. Мы поддерживаем создание реестра и готовы подключиться к этой работе. В свою очередь, мы создали мультикультурный интернет-портал по языкам и наследию коренных народов Арктики, который аккумулирует информацию о народах Севера и Арктики", - сказал заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО "Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

Ректор Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) Саргылана Игнатьева отметила, что сохранение нематериального культурного наследия народов Арктики важно для самоидентификации жителей Севера, способствует культурному многообразию.

"В федеральный реестр, на мой взгляд, необходимо включить информацию о богатом музыкальном и танцевальном наследии народов Арктики. В нашем институте ведется кропотливая работа по сохранению культурного наследия народов Севера. В реестр нужно включать и эпические произведения коренных народов, в том числе якутский героический эпос Олонхо", - отметила ректор.

По ее словам, с 2021 года АГИКИ совместно с Национальной библиотекой, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН работает в рамках проекта по цифровизации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера НОЦ "Север - территория устойчивого развития". Проект продолжается в рамках программы академического лидерства АГИКИ "Приоритет 2030".

Проект основан на коллекции из аудиозаписей, магнитных лент, кассет о музыкальном наследии народов Севера этномузыковеда Юрия Шейкина. "Проект призван сохранить это колоссальное наследие, которое начало собираться еще в 1960-е годы. Вторая часть коллекции состоит из музыкальных инструментов. На базе АГИКИ создан музей, где представлена небольшая часть из огромной коллекции, состоящей из почти 200 инструментов", - добавила ректор.

Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено Министерство культуры. Постановление подготовлено для реализации норм Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", который был принят в октябре 2022 года.