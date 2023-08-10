В Кувейте запретили фильм "Барби"

Это связано с несоответствием картины традиционным ценностям

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Кувейта запретили показ комедии "Барби" и фильма ужасов "Поговори со мной" за несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным ценностям. Об этом сообщило в среду вечером информационное агентство CUNA.

Как заявил заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета власти попросили удалить из картин некоторые сцены, которые поощряют непристойное поведение или искажают доминирующие в обществе ценности.

Ас-Субеи отметил, что комитет по надзору за фильмами страны стремится "предотвращать все, что оскорбляет нормы морали или подстрекает к нарушению общественного порядка, обычаев и традиций и продвигает чуждые обществу идеи". По словам замминистра, такие меры будут приниматься в отношении любой ленты, которая продвигает ценности, противоречащие видению общества и местным обычаям.

Официальный показ американской комедии "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии. По оценке американской газеты The New York Times, фильм собрал в прокате $1 млрд быстрее, чем другие картины кинокомпании Warner Bros.

9 августа власти Ливана запретили показ "Барби" по причине несоответствия общественным ценностям. Хотя в странах Персидского залива премьера "Барби" откладывалась несколько раз, в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и на Бахрейне посмотреть комедию можно с 10 августа.