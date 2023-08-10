На 300-летии Екатеринбурга выступят более 5 тыс. артистов

Хедлайнерами станут певица Валерия, Леонид Агутин, "Хор Турецкого", бард Александр Новиков, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа "Симфоническое кино".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. артистов выступят на главной сцене празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере за неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда святой Екатерины, при поддержке которого будут проходить концерты.

"На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере начались репетиции. Актеры и танцевальные коллективы вышли на финальный этап подготовки, чтобы всю неделю радовать жителей и гостей города яркими перфомансами. Уже в эту субботу на сцене выступит Леонид Агутин, а за концертную неделю на нее поднимутся больше 5 000 человек", - сообщили в пресс-службе.

Хедлайнерами празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере станут певица Валерия, Леонид Агутин, "Хор Турецкого", бард Александр Новиков, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа "Симфоническое кино".

Как уточнил сорежиссер праздничной программы Александр Кондратенко, слова которого приводятся в тексте, выступления объединены под смыслом "Екатеринбург. Место действия". Также на площадке будет поставлен гранд-спектакль, в подготовке которого участвовали историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты. "Это будет большая история, через которую раскроется наш город. Она не тяжеловесна, но наполнена глубокими смыслами: в нее надо будет погрузиться. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции", - отметил Кондратенко.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.