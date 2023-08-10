Спектакль "Луксурия" можно посмотреть 11, 12 и 13 августа в "Лужниках"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Посетители площадки Московского урбанистического форума в "Лужниках" смогут посмотреть на работу мастеров испанского фламенко в рамках проекта "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Об этом сообщили организаторы форума.

"Проект "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" представит мастеров испанского фламенко на площадке МУФ в "Лужниках". Гости площадки Московского урбанистического форума в Лужниках в пятницу, субботу и воскресенье получат уникальную возможность стать зрителями яркого шоу, которое в Москву привезли артисты "Балета Фламенко" из Барселоны", - сказали организаторы.

Отмечается, что спектакль "Луксурия", который можно посмотреть 11, 12 и 13 августа в "Лужниках", приглашает зрителей увидеть, как языком фламенко можно рассказать о переживаниях человека. Танцоры сочетают в своем выступлении и традиционное фламенко.

Начало спектаклей: 11 августа в 19:00, 12 августа в 15:00, 18:00, 20:00 и 13 августа в 14:00, 16:00 и 18:00. Посмотреть выступления можно бесплатно, продолжительность спектакля - 1 час. В рамках XVI Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова этим летом проходит программа "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Гости этого театрального праздника могут бесплатно познакомиться с искусством участников Мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов.