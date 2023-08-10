Любимова надеется, что гости детского культурного форума в будущем создадут новые проекты

В этом году форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова надеется, что участники II Международного детского культурного форума в будущем создадут новые культурные проекты - выставки, спектакли и анимацию. Такое мнение она выразила в четверг, выступая на открытии форума, который продлится по 12 августа в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Надеюсь, что в будущем посетившие форум дети будут создавать новые выставки, спектакли, фильмы, анимацию и все, что составляет наше искусство", - сказала она. Любимова подчеркнула, что на форум приехали гости из 13 стран и 89 регионов России. "Впереди три невероятно интересных дня: концерты, мастер-классы, невероятные встречи, замечательные знакомства", - добавила она.

Ведущим церемонии открытия стал артист Александр Олешко. Организаторы форума - Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт".

В этом году форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.