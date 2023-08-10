"Роскино" покажет в Бразилии 13 российских фильмов и сериалов

Показы пяти картин пройдут в кинотеатре Сан-Паулу, остальные покажут на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte, сообщили в пресс-службе организации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. 13 российских фильмов и сериалов покажут бразильским зрителям до конца августа. Показы пяти картин пройдут в кинотеатре Сан-Паулу, остальные покажут на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte, сообщили в пресс-службе "Роскино".

"Бразильские зрители увидят художественное и документальное кино, а также лучший российский комедийный сериал 2022 года. Два мероприятия под брендом Russian Film Festival-Volta ao Mundo пройдут в Бразилии: с 10 по 13 августа на площадке кинотеатра Petra Belas Artes в Сан-Паулу и с 14 по 31 августа на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte", - говорится в сообщении.

В программу офлайн-фестиваля в Сан-Паулу вошли пять российских картин - "Туман" Наталии Гугуевой, "Сестры" Ивана Петухова, "Дунай" Любови Мульменко, "Наводнение" Ивана И. Твердовского и "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. Все эти фильмы можно посмотреть с 10 по 13 августа. В программе онлайн-показов представлены семь проектов, включая драмы, мелодраму, хоррор, фантастику, документальный фильм и комедийный сериал.

Так, сервис Belas Artes A La Carte покажет сериал Марии Шульгиной "Почка" из линейки контента KION Originals, триллер Евгения Григорьева "Подельники", боевик "Кома" режиссера Никиты Аргунова, документальный фильм Сергея Дебижева о жизни Соловецкого монастыря "Святой Архипелаг" и три фильма из офлайн-программы Russian Film Festival в Сан-Паулу - "Наводнение", "Сестры" и "Дунай".

Фестиваль российского кино проходит уже четвертый раз подряд. Показы организованы "Роскино" при поддержке Министерства культуры России.