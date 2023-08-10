В кинотеатре "Художественный" покажут фильмы Федерико Феллини

В частности, в программу войдут "Три шага в бреду" и танцевальная лента "Джинджер и Фред"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ретроспектива фильмов Федерико Феллини пройдет в кинотеатре "Художественный" с 20 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"С 20 по 25 августа в кинотеатре "Художественный" совместно с Итальянским институтом культуры в Москве и в сотрудничестве с Итальянским посольством в Москве пройдет "Il grande Maestro. Ретроспектива фильмов Федерико Феллини", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что зрители увидят отреставрированные кинокартины разных лет - автобиографичный "Амаркорд", снятый по сценарию, написанному Феллини совместно с Тонино Гуэррой и получивший "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, "Восемь с половиной" - классика мирового кинематографа, визитная карточка режиссера, отмеченная двумя наградами "Оскар", мистерия, воссоздающая фантастический мир Римской империи, "Сатирикон".

Также в программу войдут "Три шага в бреду" - франко-итальянская экранизация трех новелл Эдгара Аллана По со звездным актерским составом от трех классиков - Феллини, Луи Маля и Роже Вадима, ностальгическая танцевальная лента "Джинджер и Фред" с Марчелло Мастроянни и супругой и музой режиссера Джульеттой Мазиной в главных ролях и черно-белый шедевр Феллини, обладатель главного приза Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" за дизайн костюмов - "Сладкая жизнь".

"Название картины "Амаркорд" переводится с диалекта места, откуда родом ее автор, как "Я вспоминаю". Это мозаика детских воспоминаний, юмористических сценок, мимолетных поэтических вдохновений, складывающаяся в грандиозную кинематографическую фреску и одно из величайших произведений мирового кино за всю его историю. Такими же фресками из жизни Рима разных тысячелетий являются "Сатирикон" и "Сладкая жизнь". Один из главных киношедевров ХХ века "8 " с его причудливой мозаичностью позволит заглянуть в до сих пор живущее своей жизнью подсознание великого мастера. А новелла из альманаха "Три шага в бреду" станет тем редким и драгоценным камнем, что сверкнет в темноте "Художественного" в мозаике работ незабываемого итальянского гения, что мы покажем в рамках его ретроспективы" - сказал программный директор "Художественного" Стас Тыркин.

К столетию со дня рождения Федерико Феллини, которое отмечалось в 2020 году, ведущие итальянские синематеки и другие учреждения в сфере кино, среди которых и Римская национальная синематека (Cineteca Nazionale - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia), отреставрировали все картины итальянского мастера. Копии фильмов "Амаркорд", "Сатирикон", "Три шага в бреду" и "Джинджер и Фред" предоставлены Римской синематекой.