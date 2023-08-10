Российский фонд культуры объявил о начале приема заявок на премию "Культура онлайн"

Их можно будет присылать до 22 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Прием заявок на участие в международной премии "Культура онлайн" стартовал, он продлится до 22 сентября, сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.

"Уже четвертый год подряд премия открывает талантливым специалистам и творческим группам новые возможности для реализации цифровых проектов", - отметили организаторы.

Уточняется, что проекты в сфере культуры должны быть реализованы в онлайн-формате или с применением IT-технологий. Работы участников будут оцениваться по таким критериям, как инновационность, охват аудитории, культурная значимость, масштабируемость и пользовательский опыт.

Заявки принимаются в номинациях: "Лучший онлайн-проект", "Лучшая коллаборация", "Лучшее IT-решение для культурной сферы", "Лучшая SMM-кампания", "Лучший просветительский проект", "Лучшая онлайн-трансляция", "Культурная геймификация".

Также оргкомитет может поощрить отдельных конкурсантов специальным призом Российского фонда культуры и специальным призом жюри, добавили в пресс-службе. Организатором премии является Российский фонд культуры.