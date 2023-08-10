Сольные концерты станут премией для участников конкурса органистов имени Таривердиева

Выступления, в частности, состоятся в Кафедральном соборе Калининграда, Российском национальном музее музыки и Московской консерватории

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Наградами для финалистов и полуфиналистов XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который пройдет с 3 по 9 сентября в Калининграде, станут 12 сольных концертов в лучших филармонических залах страны. Его участниками станут 24 молодых музыканта из России, Франции, Канады, Китая, Южной Кореи и ЮАР, сообщила ТАСС Яна Лутченко - пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта, выступающего организатором этого масштабного культурного события.

"Организаторы определили, что лауреаты Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева традиционно получат денежные вознаграждения, в размере от $1 до $5 тыс. в зависимости от занятого по итогам финала места. При этом не менее престижным среди участников творческого состязания является премия в виде сольного выступления на ведущих концертных площадках российских городов, в этом году таких премий учреждено 12", - сказала она.

В 2023 году премии в виде сольного концерта предоставили Кафедральный собор Калининграда, Российский национальный музей музыки, Московская консерватория, Санкт-Петербургская, Белгородская, Красноярская, Пермская, Томская и Калининградская филармонии, Капелла Таврическая в Петербурге, Зал органной и камерной музыки Челябинска, Кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве, уточнила собеседница.

По мнению бессменного арт-директора конкурса Веры Таривердиевой, "участие в конкурсе, а тем более победа в нем, первый сольный концерт - это большой опыт, который сказывается на дальнейшей судьбе музыканта, предопределяет его активную концертную жизнь".

Подтверждение тому - органисты-победители конкурса прошлых лет, которые сегодня занимают ведущее положение в мировом органном исполнительстве. В их числе - главный органист Кафедрального собора во французском Бордо Жан-Батист Дюпон, главный органист cобора Сент-Эсташ в Париже Батист-Флориан Марль-Уврар, латвийская органистка Иветта Апкална, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина.

XIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проводится при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел России и правительства Калининградской области, его сопровождает музыкальный фестиваль "Орган+". Отборочные туры в 2023 году прошли в формате онлайн в Германии, Китае и США, московский этап отбора состоится 29-30 августа в Российском национальном музее музыки. В Калининграде, где с 3 по 9 сентября пройдет полуфинал и финал XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, за награды будут бороться 24 молодых музыканта из России, Франции, Канады, Китая, Южной Кореи и ЮАР.