На ландшафтном фестивале к 300-летию Екатеринбурга ожидают около 250 тыс. гостей

Его проведут с 11 по 20 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля ландшафтного искусства "Екатеринбург-300", который посвящен юбилею города и пройдет с 11 по 20 августа, ожидают около 250 тыс. гостей. На площадке с помощью композиций из деревьев и цветов покажут основные вехи истории Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина.

"Мы проведем вас, как за ручку, по основным вехам истории Екатеринбурга. Мы ожидаем около 250 тыс. гостей. В прошлом году было 184 тыс. Этот год юбилейный, я думаю, будет очень много иногородних [гостей]", - сказала она.

На площадке фестиваля гости смогут увидеть лес и плотину, которые символизируют основание города-завода Екатеринбурга. Также будет показан период, когда Урал был лидером по добыче камня. Специально для этого будет установлена 100-летняя вагонетка, которую достали со дна карьера, и паровоз, созданный уральскими крепостными. Еще одной тематической зоной станут усадебные сады, где будут именно те растения, которые росли в городе в этот период.

Параллельно с ландшафтной экспозицией на фестивале пройдет форум по геобиоценозу в городской среде.