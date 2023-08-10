МХАТ им. Горького покажет спектакли ветеранам СВО и их семьям

Гастроли продлятся с сентября 2023 по март 2024 года

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. МХАТ имени Горького отправится в масштабные гастроли, во время которых покажет свои спектакли ветеранам СВО и их семьям. Мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству фонда "Защитники Отечества" и театра, сообщила журналистам в четверг председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева

"Совместно с Владимиром Абрамовичем Кехманом [худрук театра] разработали очень и интересный проект под названием "Культурный поезд. Защитники отечества", который будет следовать от центральной России до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Нам очень хочется донести мировое искусство до каждого вне зависимости от того, где бы ни проживали эти люди, потому что страна огромная, страна великая, добраться зачастую до столичных городов не так просто, поэтому поезд едет к вам", - сказала Цивилева.

В свою очередь Кехман отметил, что театр будет стремиться доехать до каждого города России, даже до городов, которые имеют статус закрытых. По словам Кехмана, эти гастроли будут иметь особое значение в год 125-летнего юбилея Московского академического художественного театра (МХАТ).

Гастроли продлятся с сентября 2023 по март 2024 года. Труппа театра готовит для зрителей лучшие постановки из своего репертуара: "Мастер и Маргарита", "Леди Гамильтон", "Женщины Есенина" и другие. В постановках примут участие ведущие артисты театра: Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Наталья Медведева, Алиса Гребенщикова и многие другие. Первый спектакль в рамках гастролей планируется 18 сентября на площадке Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В рамках каждого спектакля будет выделена квота бесплатных билетов для подопечных фонда.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России.