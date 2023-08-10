На ВДНХ 22 августа откроется выставка с героями золотой коллекции Киностудии Горького

В частности, посетители смогут увидеть современные образы Алисы Селезневой, Штирлица, Оли и Яло

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка "Супергерои, которые живут среди нас" о героях фильмов золотой коллекции Киностудии им. М. Горького откроется на ВДНХ 22 августа, сообщили в пресс-службе киностудии.

"22 августа на ВДНХ на территории Северного розария откроется бесплатная уличная выставка "Супергерои, которые живут среди нас", организованная Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Экспозиция из семи интерактивных стендов расскажет о героях фильмов золотой коллекции. Москвичи и гости столицы смогут заново познакомиться с любимыми персонажами - представить, как бы они выглядели и общались в современном мире", - говорится в сообщении.

Посетители ВДНХ смогут увидеть современные образы Алисы Селезневой, Штирлица, Оли и Яло - героинь фильма "Королевство кривых зеркал", инопланетянки Нийи из картины "Через тернии к звездам" и других героев, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта. Москвичи и гости города также узнают, какие посты герои могли бы написать в социальных сетях, если бы жили в 2023 году. Экспозиция продолжится на "Аллее звезд" у Киностудии Горького и в холле главного входа. Посетители также смогут увидеть уникальные предметы, задействованные на съемках фильмов золотой коллекции киностудии. Ко Дню российского кино 26 и 27 августа на выставке пройдут бесплатные мастер-классы для детей и подростков от креативного молодежного сообщества "Кинокампус Горького". Занятия по основам актерского мастерства, озвучивания фильмов и стилизации образов героев на графических планшетах проведут профессионалы киноиндустрии.

"Легендарные герои золотой коллекции фильмов Киностудии им. М. Горького восхищали и вдохновляли целые поколения зрителей. Дети и подростки, молодежь и взрослые старались перенять у них лучшие качества: мудрость, смелость, доброту, чувства справедливости и юмора. Мы помним их с благодарностью и хотим, чтобы они продолжали жить среди нас. Выставка покажет супергероев с новой стороны - как наших современников", - цитирует пресс-служба генерального директора Киностудии Горького Юлиану Слащеву.