В Екатеринбурге представили одежду, разработанную к 300-летию города

Празднование юбилея состоится с 12 по 19 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Одежда восьми уральских дизайнерских брендов была представлена в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге по итогам конкурса, посвященного 300-летнему юбилею города. В нем участвовали 50 самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сфере дизайна и производства одежды.

"Это был конкурс, который проводился последние полгода, 50 дизайнеров завились на этот конкурс, мы в итоге <...> отобрали восемь дизайнеров, чьи коллекции сегодня представлены", - сообщил журналистам директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Победители представили одежду как для взрослых, так и для детей. Некоторые коллекции были выдержаны в фирменных цветах юбилейной символики города - желтого, бирюзового и фиолетового. Один из участников разработал изделия, которые ассоциировались у него с узнаваемыми в городе зданиями. Кроме коллекций победителей конкурса, была представлена линия одежды российского дизайнера из Москвы Джемала Махмудова, также специально созданная к юбилею Екатеринбурга.

"Символика, айдентика, мерчи, которые придумали наши дизайнеры - самозанятые, предприниматели - в ходе проведения этого конкурса, они позволят еще раз сказать всей стране, всему миру о том, что мы празднуем большой и красивый юбилей", - сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Все победители получат возможность разместить коллекции в магазине креативного кластера "Домна" и в мультибрендовом бутике местных дизайнеров в одном из торговых центров. Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, всего в легкой промышленности региона насчитывается 1,5 тыс. компаний, которые относятся к малому и среднего бизнесу, и несколько тысяч самозанятых. Есть специализированные площадки для их поддержки, где они могут показывать и продавать свою продукцию.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.