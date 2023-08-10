В Дагестане к 100-летию Гамзатова состоится музыкально-драматический концерт

В его основу легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Премьера музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю" к 100-летию Расула Гамзатов состоится 20 августа в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Дагестана.

"20 августа в Дагестанском театре оперы и балета состоится премьера музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю". Проект посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу концерта легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта, объединяющая в единую драматургическую линию музыкальный и поэтический пласты.

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.