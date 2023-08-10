Собянин: Москва выделит грант на развитие киностудии им. Горького

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшие месяцы планируется достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столица выделит грант на развитие киностудии им. Горького. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Выделим грант на развитие киностудии им. Горького - одного из старейших и крупнейших отечественных кинопроизводственных комплексов. Именно здесь создавались любимые несколькими поколениями картины: "Морозко", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо" и многие другие", - написал мэр.

Он отметил, что комплексная модернизация киностудии началась несколько лет назад. Проведен капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера "Кинокампус Горького", - там идут курсы по основам кинопроизводства.

"В ближайшие месяцы планируем достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента. Следующим этапом для киностудии станут ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории. Обустроим и новые пространства: корпус для размещения резидентов; зал для показов и мероприятий; студию виртуального продакшена; павильоны для съемок кино и цифровых продуктов", - добавил Собянин.

По его словам, обновленная киностудия войдет в состав городского кинокластера и станет местом притяжения творческой молодежи и всех, кто интересуется кино.