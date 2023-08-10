Башмет отметил высокую заинтересованность детей в событиях культурного форума

II Международный детский культурный форум проходит с 10 по 12 августа в Москве

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в беседе с ТАСС на открытии II Международного детского культурного форума рассказал, что рад стать послом смотра и отметил заинтересованность детей в событиях форума.

Форум проходит с 10 по 12 августа 2023 года в Москве. Актер Евгений Миронов, представитель знаменитой цирковой династии дрессировщиков Эдгард Запашный, музыкант Юрий Башмет, певица Надежда Бабкина и хореограф Егор Дружинин стали его послами в 2023 году.

"Я сам огромное количество времени уделяю поиску и профессиональному развитию молодых музыкантов из самых разных городов нашей страны. Но в этом вопросе много не бывает, - сказал собеседник агентства. - Замечательно, что детский форум уже второй год проходит в Москве. Я с огромным удовольствием в нем участвую. Здесь замечательные, увлеченные ребята, встреча с которыми для меня - огромное удовольствие". Башмет также особенно отметил высокую заинтересованность участников в событиях форума.

В этом году форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых также стали деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.