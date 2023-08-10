Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят на молодежном фестивале духовых оркестров

Концерты состоятся в Екатеринбурге, Оренбурге и Туле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Лауреаты конкурса имени Чайковского 2019 и 2023 годов музыканты-духовики Федор Шагов, Вильнур Самигуллин, Алексей Иванов и Степан Бачевич выступят на Всероссийском молодежном фестивале духовых оркестров "С тобой, страна!" в Екатеринбурге, Оренбурге и Туле. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова"

"Талантливые отечественные музыканты-духовики Федор Шагов, Вильнур Самигуллин, Алексей Иванов и Степан Бачевич - лауреаты конкурса имени Чайковского 2019 и 2023 годов - выступят на Всероссийском молодежном фестивале духовых оркестров "С тобой, страна!" в Екатеринбурге, Оренбурге и Туле в августе и сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Во время фестиваля профессиональные музыканты солисты Национального филармонического оркестра России, симфонического оркестра Мариинского театра и других представят сольные программы и выступят с детскими и молодежными духовыми коллективами на открытых городских площадках.

Президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Брызгалов отметил, что фестиваль "С тобой, страна!" предоставляет детским коллективам уникальную возможность выступления на одной сцене с профессиональными музыкантами-духовиками.

Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!" начался 3 июня в Калуге, посетил Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург и Старый Оскол. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в день празднования его 300-летия, а далее отправится Оренбург и Тулу. На сцену вместе с детскими и молодежными духовыми оркестрами выйдут музыканты из России, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.