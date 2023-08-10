В Перми представили премьеру документального фильма о хоре "Млада"

Кинокартина, в частности, рассказывает о руководителе коллектива Ольге Выгузовой

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Премьера документального фильма о хоре "Млада" состоялась в Перми в рамках проекта "Пермь как фильм", созданного к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с кинопоказа.

"Это фильм о музыке по большому счету, потому что музыка вечна. То, что делает с музыкой Ольга, - это абсолютно гениально. Для меня было огромной честью работать над этим фильмом. Он еще не закончен на самом деле, он будет продолжаться, сегодня промежуточный финал. "Млада" - это, безусловно, символ Перми, один из наших брендов, и внимание публики говорит само за себя", - рассказал ТАСС режиссер, автор сценария фильма, член правления Союза кинематографистов России Павел Печенкин.

Кинокартина рассказывает о пермском хоре "Млада" и его руководителе - заслуженном деятеле искусств России Ольге Выгузовой, о том, как строится ее работа с голосами и со звуком. "Я отношусь к звуку, как к живой субстанции: вижу его, слышу, чувствую. Звук - это очень мощное выразительное средство", - говорит в фильме сама Выгузова.

Академический хор "Млада" - известный в России и Европе хоровой коллектив нового поколения. В творческом арсенале исполнителей народное пение, эстрадно-джазовый вокал, техника "скэт", горловое пение, йодль и другое. Кроме классической академической хоровой музыки, коллектив исполняет обработки инструментальной музыки, джазовые, песенные композиции, которые создаются специально для "Млады" коллективом авторов.

Проект "Пермь как фильм" реализовывался "Пермской синематекой" и киностудией "Новый курс" к 300-летию столицы Прикамья. Работа над ним началась еще в 2021 году. За это время пермские кинематографисты сняли 10 кинокартин, девять из которых документальные и одна игровая. Все кинокартины представят публике до конца сентября, завершающие премьерные показы пройдут в рамках Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана".

В 2023 году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.