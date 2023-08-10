В Русском музее проведут выставку отреставрированных после ЧП в Таганроге экспонатов

Как отмечают специалисты, реставрация займет около года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Экспонаты Таганрогского художественного музея, поврежденные украинской ракетой 28 июля, после реставрации представят на выставке в Государственном Русском музее. Рабочее название экспозиции - "Спасение шедевров мирового масштаба", сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Все эти картины высочайшего уровня, мастеров первого ряда. Там и Коровин, и Рерих и многие другие. Мы уверены, что в установленные сроки реставрация экспонатов будет завершена, и договорились, что после завершения реставрации в Русском музее будет организована выставка спасенных шедевров мировой художественной живописи. А в дальнейшем эти полотна вернутся в родной Таганрогский художественный музей, и мы сделаем выставку в Таганроге", - сказал Гуськов.

Здание Таганрогского художественного музея пострадало от попадания обломков ракеты 28 июля. Повреждения получили 22 экспоната, включая произведения живописи, графики и скульптуры.

Государственный Русский музей принял решение направить в Таганрог реставраторов для восстановления поврежденных экспонатов. По информации специалистов, реставрация продлится около года.

Собрание Таганрогского художественного музея считается одним из интереснейших на Юге России. В создании художественного музея в Таганроге принимал участие А. П. Чехов, при содействии которого в конце XIX века Петербургская академия художеств передала в коллекцию более 40 картин и этюдов известных русских художников. На сегодня в фондах музея насчитывается около 7 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Музей располагается в старинном особняке - памятнике архитектуры середины XIX века.

О ЧП в Таганроге

В центре Таганрога 28 июля в переулке Лермонтовский, неподалеку от кафе "Чехов сад" упали обломки ракеты. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали 22 человека, в том числе ребенок. 10 из них госпитализировали.

Ранее Минобороны России сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. В районе ЧП в Таганроге локально ввели режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".