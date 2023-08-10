Глава Ленобласти предложил вернуть кинофестивалю в Выборге название "Окно в Европу"

В этом году мероприятие проходит под названием "Выборг - 2023"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил вернуть фестивалю российского кино, который с 1993 года проходит в Выборге, историческое название - "Окно в Европу".

"У меня к вам будет просьба, - сказал Дрозденко, обращаясь к организаторам фестиваля на церемонии награждения победителей (видеозапись выступления главы региона опубликована в его Telegram-канале). - Я прошу вернуться к старому названию фестиваля - "Окно в Европу". Петр Первый открывал окно в Европу - не нам его закрывать. Если хотят закрывать, пусть попытаются закрыть с той стороны".

Фестиваль, который с момента основания именовался "Окно в Европу", в этом году проходит под названием "Выборг - 2023". Такое решение, как ранее отмечалось, принял оргкомитет, чтобы не провоцировать споры в свете происходящих в мире событий. О смене названия стало известно в начале июня.

XXXI Фестиваль российского кино "Выборг - 2023" стартовал 4 августа. Фильмом открытия стала новая картина "Нина" Ольги Бычковой, чьи картины "Питер FM" и "Плюс один" в свое время были триумфаторами этого киносмотра. За семь дней работы фестиваля зрители увидели более 80 фильмов. Закрытие смотра по традиции проходит в стенах Выборгского замка.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры России и правительство Ленинградской области.