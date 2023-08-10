Российский музей Арктики и Антарктики проведет в Петербурге фестиваль полярных собак

Гости фестиваля смогут поговорить с полярниками и познакомиться с бывавшими в Заполярье собаками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики 12 августа проведет в Петербурге фестиваль "Немного о собаках", посвященный жизни и работе этих животных в суровых полярных условиях - от их дрессировки и обучения до особенностей езды на собачьих упряжках по снегу, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"В музее Арктики и Антарктики состоится уникальный фестиваль, посвященный постоянным спутникам и помощникам полярных экспедиций - собакам. Фестиваль "Немного о собаках" призван познакомить участников с верными пушистыми друзьями полярников и рассказать об особенностях работы с собаками на полюсах. Гостями фестиваля станут и пушистые хвостатые друзья, покорившие не один полюс. Начало мероприятия - в 13:00. Вход свободный", - рассказали в пресс-службе.

В программе фестиваля запланированы различные лекции полярников, а также интерактивные мероприятия. Призер и победитель гонок на собачьих упряжках, в том числе чемпионатов мира и Европы, Мария Федорова расскажет о разных породах ездовых собак, покажет ездовое снаряжение, а также познакомит с сибирскими хаски.

Другой специалист, сотрудник этнопарка "Географика" Вероника Коробова познакомит с породой аляскинский маламут и расскажет о современных экспедициях на собаках, а полярный исследователь Виктор Боярский расскажет о попавшей в Книгу рекордов Гиннесса экспедиции "Трансантарктика", значительная часть которой прошла на собачьих упряжках. Кроме того, создать свою версию лучшей собаки смогут участники занятия "Наши верные друзья", которое проведут партнеры музея - сотрудники Специальной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина.

"Какие породы наиболее пригодны для экспедиции, какое необходимо снаряжение, какие есть особенности дрессировки, как обустроить быт собак в полярных условиях. Об этом и многом другом узнают посетители музея 12 августа", - добавили в пресс-службе музея.