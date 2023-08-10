10 августа, 18:15

"Вызов" стал первым фильмом РФ, собравшим более 2 млрд рублей вне новогоднего проката

На сайте Фонда кино указано, что ранее лишь шесть отечественных фильмов смогли достичь такого признания зрителей - "Чебурашка", "Холоп", "Движение вверх", "Т-34", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Последний богатырь: корень зла". При этом эти картины вышли в период новогодних каникул

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Художественная картина "Вызов" режиссера Клима Шипенко стала первым российским фильмом, вышедшим в прокат не в новогодний период и собравшим более 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

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"Космический блокбастер "Вызов" режиссера Клима Шипенко стал первым отечественным фильмом, вышедшим в прокат за пределами новогоднего периода и собравшим более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На сайте Фонда кино указано, что ранее лишь шесть отечественных фильмов смогли достичь такого признания зрителей - "Чебурашка", "Холоп", "Движение вверх", "Т-34", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Последний богатырь: корень зла". При этом перечисленные картины вышли в период новогодних каникул.

Согласно данным Фонда кино, премьера фильма "Вызов" состоялась 20 апреля 2023 года, и уже шестнадцать недель подряд картина находится в рейтинге самых посещаемых фильмов в кинотеатрах. В РФ фильм посмотрели уже более 6,2 млн зрителей. 

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