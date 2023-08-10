В Ульяновске открылась выставка художественных работ Виктора Бута

Член ЛДПР рассказал, что в основном пишет портреты деятелей кино или других известных личностей

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Художественные работы российского предпринимателя, вернувшегося в страну из американской тюрьмы, члена партии ЛДПР Виктора Бута представлены на выставке, которая открылась в Ульяновске. Как сообщил ТАСС автор картин, это первая выставка его работ, которая проходит не в Москве или Санкт-Петербурге.

"Первая выставка была в марте 2023 года в Москве на "Мосфильме", после этого была выставка в Санкт-Петербурге, но она была на двух площадках - в музее политической истории и Российской национальной библиотеке. <…> И вот теперь открылась выставка в Ульяновске. Хотелось бы такому прекрасному городу передать немного своего вдохновения", - сказал собеседник агентства.

По словам Бута, в основном он пишет портреты деятелей кино или других известных личностей. "Портреты артистов я писал с фотографий, как правило, я брал источники с наших газет", - пояснил он. Также автор изображает на картинах животных или самолеты.

Собеседник агентства уточнил, что время написания картины зависит от техники, в которой она создается. "Например, техника работы карандашом на цветной бумаге - это очень трудоемкая техника. Иногда по 2-3 месяца делается портрет, потому что за день реально сделать лишь несколько квадратных сантиметров. Другие картины - пастель или, например, работа с графитом или углем - это, конечно, намного быстрее. В течение дня можно завершить какую-то работу. Работа маслом, как правило, это тоже от нескольких дней до недели, чтобы все подправить, все сделать", - добавил Бут.

Он также отметил, что до конца года планируется открыть выставки еще в нескольких регионах России. "Это будет и Красноярск, и Чита, и Улан-Удэ, и даже Абакан, и, возможно, попадем и в Нарьян-Мар", - сказал собеседник агентства.

После выставки прошла творческая встреча Бута с жителями Ульяновска. На ней он ответил на вопросы горожан, а также рассказал о своем творчестве и о судьбе.