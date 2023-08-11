В Москве открылась выставка художника и лауреата "Оскара" Андрея Петрова

В экспозицию вошли порядка 200 работ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка "Александр Петров. Многослойная реальность", посвященная творчеству российского художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова, открылась в Государственном центральном музее кино на ВДНХ. В экспозицию вошли иллюстрации и живопись Петрова, а также рабочие материалы к его фильмам, включая раскадровки и эскизы к самым известным, передает корреспондент ТАСС.

Расположенная в хронологическом порядке выставка охватывает весь творческий путь художника, начиная с его материалов к лентам "По щучьему велению" Валерия Фомина, "Ночь" и "Сказочка про козявочку" Владимира Петкевича. Режиссер Петров является обладателем наград крупнейших мировых анимационных фестивалей и четыре раза становился номинантом на американскую премию "Оскар" со своими фильмами "Корова" (по мотивам рассказа Андрея Платонова), "Русалка", "Старик и море" (по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя) и "Моя любовь" (по мотивам романа Ивана Шмелева "История Любовная) - этим лентам посвящена большая часть экспозиции. В 2000 году Петров первым из российских аниматоров получил премию "Оскар" за "Старик и море".

"Всегда интересно перевести литературный образ, какую-то идею в знак, в изображение, в динамику. Это труд, это поиск, причем достаточно сложный, но это увлекает, - сказал художник в беседе с ТАСС. - На самом деле это даже подзадоривает - создать образ, чтобы он не слишком отрывался от первоисточника. Я доверяю литературе, которую выбираю и стараюсь соответствовать автору. Мне всегда хотелось найти соответствующие изобразительные знаки, соответствующую пластику моим литературным впечатлениям".

Уникальный авторский метод

Экспозиция, куда вошли порядка 200 работ, также знакомит посетителей с уникальным методом создания анимационных картин. Петров работает в технике "ожившая живопись", рисуя свои фильмы на матовом стекле. Вместо кистей он наносит краску в один или несколько прозрачных слоев пальцами. Рабочее поле формата A3 подсвечено специальными лампами. При создании фильма Петров снимает одну фазу движения персонажа, а затем стирает ее и рисует следующую. При этом фон практически всегда остается неподвижным.

"Мне нравится процесс работы над фильмом. Правда, он мучительный. Я человек торопливый, хочу быстро получить результат, но в анимации, особенно в той, которой я занимаюсь, быстрый результат не получится", - добавил художник.

По словам Петрова, на создание выставки его вдохновил пример одного из своих учителей - художника анимационного кино Юрия Норштейна, который также пришел подержать Петрова на открытии. "Он создавал отдельные, совершенно новые произведения из тех материалов, которые использовались в кино. Мне было тоже неспокойно, тоже хотелось, не с таким размахом, не с такой глубиной погружения, но показать мой материал, материал моих поисков и усилий. Зритель видит фильм всего несколько минут, а на самом деле за ним стоит большая работа", - добавил Петров.

Еще одна часть выставки посвящена живописным и графическим произведениям Петрова, которые не относятся ни к кино, ни к книжной иллюстрации. В экспозицию также вошли работы последних лет, сложившиеся в серии: "Путешествия по Италии" (2015-2019), "Африка. Путешествие в Буркина-Фасо" (2016-2017), "Каток" и "Лошади" (2015-2019). Завершающая часть выставки посвящена новому проекту художника с рабочим названием "Князь". Выход анимационного фильма об Александре Невском запланирован на 2025 год. По словам режиссера, работа над картиной идет каждый день практически без выходных. Пока на выставке можно увидеть первые эскизы и наброски будущего фильма.

О художнике

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. Он работает в технике "ожившей живописи". Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.