В Петербурге театр "Русский балет" покажет три спектакля

Зрителям представят балеты "Жизель", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" в постановке Вячеслава Гордеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Московский областной государственный академический театр "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева открывает гастроли в Петербурге. До 20 августа москвичам предоставлена сцена Михайловского театра, где они покажут три спектакля из репертуара мировой балетной классики.

"Выступать перед искушенной публикой Санкт-Петербурга - огромная ответственность и волнение. Балет в этом городе имеет аристократические корни и великие традиции. Здесь танцевали непревзойденные мастера балетной сцены, зарождались многие великие произведения классического танца", - сказал журналистам Гордеев.

Этот приезд приурочен к 75-летию создателя и художественного руководителя труппы. Театр представит свои лучшие постановки классического наследия - балеты "Жизель", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" в редакции, хореографии и постановке Вячеслава Гордеева. Москвичи будут выступать в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Премьер Большого театра, хореограф, театральный режиссер и педагог Вячеслав Гордеев основал этот театр четыре десятилетия назад, избрав главным направлением популяризацию русского классического балетного искусства. В труппу входят более семидесяти танцовщиков. Среди них - заслуженные артисты, участники и победители международных конкурсов балета. В труппе работают и проходят стажировку артисты из Японии, Италии, США.