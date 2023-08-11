В Москве 26 августа пройдет общегородская акция "Ночь кино"

Более чем на 120 площадках запланированы кинопоказы, концерты и лекции для посетителей всех возрастов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Лучшее отечественные и зарубежные картины покажут в рамках общегородской акции "Ночь кино", которая пройдет в Москве 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В преддверии Дня российского кино, 26 августа, в Москве пройдет общегородская акция "Ночь кино", в рамках которой на больших экранах покажут лучшие отечественные и зарубежные картины, современные российские сериалы, анимацию и короткометражные фильмы. С афишей можно ознакомиться на сайте акции и там же зарегистрироваться на мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в тексте, в этом году программа "Ночи кино" приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и педагога Марка Захарова. Так, на одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей. Кроме того, показы картин, снятых на уникальную пленку формата 35 мм, готовят парк "Зарядье", киностудия "Союзмультфильм" и Музей Москвы.

Кинопоказы, концерты и лекции для посетителей всех возрастов запланированы более чем на 120 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях и детских школах искусств.

"Акция начнется с программы "Ночь кино детям". В кинотеатре "Космос" в 12:00 стартует праздник, участников которого ждут любимые персонажи, игры, конкурсы и викторины с призами. Всех желающих угостят мороженым. В кинотеатрах "Факел" и "Тула" покажут мультсериал "Дети Арктики", а в "Березке" пройдет сеанс короткометражных отечественных анимационных фильмов. В кинозалах сети "Москино" и Новой Третьяковки на Крымском Валу будет представлена программа "Открытые границы". Зрители познакомятся с образцами современного кинематографа Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы и других стран Латинской Америки", - перечислили в пресс-службе.

Для любителей кинодокументалистики также приготовили несколько картин. В 18:00 в кинотеатре "Спутник" покажут фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Зрители увидят ранее не публиковавшиеся кадры, познакомятся с судьбами журналистов и узнают, как в наши дни московские школьники через военные фотографии восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов. Еще можно будет посмотреть познавательные ленты "Мозг: Вторая Вселенная" и "Люди, которые рядом" об уникальных профессиях.