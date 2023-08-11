Эрмитаж представит в Омске выставку французской живописи и скульптуры XIX века

Всего в экспозиции будет представлено более 50 произведений живописи и 27 скульптур из бронзы, мрамора и терракоты

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Выставка "Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа" откроется в сентябре в единственном за Уралом филиале музея в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в который входит центр "Эрмитаж-Сибирь".

"Экспозиция, которая откроется 1 сентября, познакомит зрителей с одной из самых интересных и представительных коллекций французского искусства в мире. В ее составе - живопись, графика и скульптура таких значительных мастеров как Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Поль Деларош, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие", - рассказали в пресс-службе.

Всего в экспозиции будет представлено более 50 произведений живописи и 27 скульптур из бронзы, мрамора и терракоты. "Зрители увидят стилистическое разнообразие живописи: от романтизма Ораса Верне и реализма Гюстава Курбе до импрессионизма Ренуара и Дега и экспериментов в области постимпрессионизма Гогена и Ван Гога", - сообщили в музее.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в ноябре 2019 года в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая стоимость работ составила около 700 млн рублей. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.