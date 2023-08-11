Обложку Библии времен Елизаветы I продали за £120 тыс.

Артефакт является редким образцом елизаветинской вышивки

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Вышитая серебром обложка Библии XVI века продана на аукционе в городе Челтнем за £120 тыс. (более $150 тыс.). Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По словам аукциониста Элизабет Пул, предмет является редким образцом елизаветинской вышивки, он датируется поздним периодом правления Елизаветы I. Вышивка выполнена из цветного шелка и серебряных нитей, покрытых золотом. Артефакт принадлежал семье аристократов, живших в Глостершире, он многие поколения находился вдали от солнечного света, что объясняет его сохранность.

Ожидалось, что обложка Библии будет продаваться по цене от £10 до 20 тыс.

Копия молитвенника в подобном вышитом переплете, написанная от руки 12-летней Елизаветой на французском и итальянском языках, хранится в Британской библиотеке. Книга была подарена отцу Елизаветы Генриху VIII.